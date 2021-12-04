Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir gecekonduda soba nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyüyerek evi kaplaması üzerine, olay yerinde bulunan 65 yaşındaki yaşlı adam öldü, gecekondu ise küle döndü.

YANGIN KISA DÜREDE BÜTÜN EVİ SARDI

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

65 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan 65 yaşlarındaki Ahmet Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ahmet Cebeci’nin cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaş Muharrem Özkaya, “Yangın sobadan kaynaklı çıkmış. Tek yaşıyordu. 65 yaşlarındaydı” ifadelerini kullandı.

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