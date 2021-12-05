Türkiye Gazetesi

Kağıthane’nin Şirintepe Mahallesinde 37 yaşındaki Hüseyin G.’nin çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru ilerleyerek sohbet etmeye başladı. İki şahıs kasiyer Hüseyin G.’den veresiye alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. bunu kabul etmeyince şüpheli şahıslar ve kasiyer arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden biri tezgahtaki ürünü alıp kasiyerin başına attı. Şahıs daha sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehditler savurdu. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Çalışmalar sonucunda emniyette çok sayıda kaydı olan Talha Y. ve Serkan Ö. kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kağıthane’de bıçaklı kavga kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar Kağıthane’de parkta oturan iki genci oturdukları yerden kaldıran sonra da arkalarından gelerek bıçaklayan ve yere düşürerek dövmeye başlayan bir grup genç, polis ekipleri tarafından yakalandı.