Türkiye Gazetesi

Güroymak ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, yoldaki buzlanma nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meteoroloji’den 4 il için buzlanma ve don uyarısı Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Tokat’ta gizli buzlanma kazalara neden oldu: 3 yaralı Tokat’ta gizli buzlanma nedeni ile 3 aracın kayarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.