Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir evde tüp, bomba gibi patladı. Patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken evin harabeye döndüğü görüldü. Yaralıların, koronavirüs sebebiyle evde karantinada olduğu ortaya çıktı.



YARALILAR EVDE KARANTİNADAYDI

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 630. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen patlama tek katlı müstakil bir evi harabeye döndürdü. Patlamanın etkisiyle mutfak bölümünün ön cephe duvarı tamamen yıkıldı. Korona virüs hastası 2 kişi yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri de iki adet mutfak tüpünü dışarı çıkarttı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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