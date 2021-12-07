Alanya'da gerçekleşen olayda İ.D. (50), Mahmutlar Mahallesi'nde kendisine küfrettiğini öne sürdüğü E.T. ile tartıştı. kavgaya dönüşen olay sırasında İ.D, yanında taşıdığı bıçakla E.T'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.;
Şüpheli kadın ise jandarma ekibince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sakarya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi canından oldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi canından oldu.
İzmir'de dehşet! Ev basıp, kayınpederini defalarca bıçakladı İzmir'de 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığı iddiasıyla televizyon programına katılan karısına sinirlenen 18 yaşındaki Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak bıçakla saldırdı.
Alanya'da bir kadın kendisine küfür eden şahsı bıçakladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda kendisine küfür eden şahsı bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.
Alanya'da gerçekleşen olayda İ.D. (50), Mahmutlar Mahallesi'nde kendisine küfrettiğini öne sürdüğü E.T. ile tartıştı. kavgaya dönüşen olay sırasında İ.D, yanında taşıdığı bıçakla E.T'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.;
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