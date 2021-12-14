Çorum'da bir araç sulama kanalına devrildi, sürücü hayatını kaybederken yanında bulunun bir kişi de yaralandı. Medet Karabacak'ın kullandığı 06 ZBH 36 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan Şeriban Karabacak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Medet Karabacak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım! Balıkesir’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergün yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik kazasının ardından şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" notunu yazdı. Gülçin Ergün’ün paylaşımı üzerine birçok ünlü isimden destek mesajları geldi.
Amasya'daki kaza göz göre göre gelmiş... 'Yavaş git' uyarısına aldırış etmemiş Amasya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında muavininin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförü yavaş gitmesi konusunda uyardığı ancak şoförün uyarıları aldırış etmediği ortaya çıktı.
Çorum'da feci kaza! Araba kanala düştü, sürücüsü öldü
Çorum'da meydana gelen kazada su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'da bir araç sulama kanalına devrildi, sürücü hayatını kaybederken yanında bulunun bir kişi de yaralandı. Medet Karabacak'ın kullandığı 06 ZBH 36 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki su kanalına devrildi.
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