Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da bir çoban, köpeklerinin kazdığı noktadan et çıkarması üzerine olay yerine koştu. Bir insan cesediyle karşılaşan çoban dehşete kapılmasının ardından hemen ekiplere haber verdi.

ET PARÇALARINI GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi. Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek dehşetle jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik şeridi oluşturup inceleme yaptı.



CESEDİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı. Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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