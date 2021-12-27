Türkiye Gazetesi

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Dümbüllü köyünde hayvan yetiştiren Ahmet Karakaplan’ın keçisi 3 ayaklı oğlak doğurdu. Hayvanı gören Karakaplan, uzun süre şaşkınlık yaşadı. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Karakaplan “Sabah ahıra gittiğimde 3 ayaklı oğlak gördüm. İlk baş gözlerime inanamadım. Uzun yıllardır bu işin içindeyim ama böylesini hiç görmedim” dedi.

“ASLA SATMAYACAĞIM”

Oğlağın sağlık probleminin bulunmadığını ve rahatça dolaşabildiğini belirten Ahmet Karakaplan “Annesinin sütünü emiyor. Ölene kadar annesinin yanında kalacak. Satmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan oğlak, Karakaplan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Altını bağlayıp evlerde çocuk gibi oğlak bakıyorlar Son yıllarda evlerde kedi ve köpek yerine keçi yavrusu beslenmeye başladı. Sevimliliğiyle ön plana çıkan oğlaklar altı bağlanıp apartman dairelerinde besleniyor. Keçi çiftlikleri ise evcil oğlak satışlarına yetişemiyor.

Annesi terk etti, oğlaklar sahip çıktı Avustralya’nın Devizes bölgesinde bir yabani hayvanlara yardım kuruluşunda kuluçka makinesine anne emunun 10 yumurtası konuldu.