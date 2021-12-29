Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, Antalya'da bu gece saatlerinden itibaren aşırı yağmurun etkili olacağını söyledi.

Yağışın, Antalya'nın merkezi ve batı ilçeleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde olacağı ve metrekareye 300 kilogram yağış düşmesi tahmin edildi. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildi.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar,yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış bekleniyor Meteorolojiden edinilen bilgiye göre denizlerde rüzgar Batı Karadeniz ve Ege’de kuvvetli olacak. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvet altında esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olurken Perşembe günü de yağışın dar bir alanda devam edecek.

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don yaşanacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen değerlendirmeye göre ülke genelinde hava bulutlu iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don yer yer pus ve sis bekleniyor.