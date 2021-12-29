Türkiye Gazetesi

Antalya'da iş makinası ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkiinde gerçekleşti, Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Erol Danacı (50) idaresindeki iş makinası yol yapım çalışması için malzeme almaya giderken yağmur dolayısı ile kayganlaşan yolda İbrahim Ş. yönetimindeki 07 ASB 199 plakalı muz yüklü tır ile çarpıştı.



Kazada, belediye çalışanı Erol Danacı hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile Antalya-Isparta yolu Karaöz mevkii bir süre trafiğe kapandı.



İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı Bursa Gemlik gişelerinde 3 araç birbirine girdi. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı kuruldu



İzmir'de kaza yapan kamyondan 80 göçmen çıktı İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyondan 80 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.