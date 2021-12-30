Türkiye Gazetesi

Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılından itibaren su birikimi durdurulan Çubuk-1 Barajı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla birlikte yeniden su tutulmaya başlandı.

27 yıl sonra su tutulmaya başlanan Çubuk-1 Barajı’ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışmayı, “Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı” sözleriyle duyurdu.

“7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz”

Baraj kapasitesinin yüzde 50’si kadar su tutmayı hedeflediklerini belirten ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, “Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 milyon metreküp. Biz yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz” dedi.

Barajda biriktirilen suyun da ‘hasat makinesi’ ile atıklardan temizlenerek en kısa zamanda tarımsal sulamaya uygun hale getirileceğini vurgulayan Alçı, “Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla ayrıca Çubuk-1 Alanı’ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız” dedi.

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı İstanbul'da etkili olan yağışlarla beraber yazın düşen baraj doluluk oranı yeniden yükseldi. 11 Aralık'ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün yüzde 43,76'ya çıktı.

Keban Barajı Gölü’nde suların çekilmesiyle tarihi höyükler ortaya çıktı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi sınırlarında bulunan ve 47 yıl önce su tutmaya başlayan Keban Baraj Gölü’ndeki suların çekilmesiyle tarihi höyükler gün yüzüne çıktı.

Keban Baraj Gölü’nde dev obruk! Suların çekilmesiyle ortaya çıktı Elazığ’da bulunan Keban Baraj Gölü’nde şaşırtan görüntü. Barajda suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı. Dev obruğu gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Obruğu inceleyen uzmanlar, bölgedeki büyük bir mağara sisteminin parçası olabileceğini belirttiler.