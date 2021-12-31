Türkiye Gazetesi

Bir kavganın sonu daha hastanede bitti. Konya'da bir parkta henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki grup arkadaşın kavgasında bıçaklar çıktı. Kavga iki kişinin yaralanmasıyla son buldu.



ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Bedriye Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı Ş. ile Furkan S. henüz ismi belirlenemeyen bir kişi ile sokak üzerindeki parkta tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şüpheli şahıs yanında bulunan bıçak ile Furkan S'yi bacağından Çağrı Ş'yi ise kafasından darp ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri parktaki incelemelerinin ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grubun birbirlerine bıçakla saldırmasının ardından 1 kişi ölü, 1 kişi ise yaralandı.

Husumetlisini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi sokak ortasında tartıştı, taraflardan biri karnından bıçaklanarak öldü.