Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Çin’de 5.5 büyüklüğünde deprem: 15 yaralı
Çin’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Akdeniz'den geldi, AFAD'ın açıklamasın zelzelenin büyüklüğü 5,1 olarak kaydedildi...