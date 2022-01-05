Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Ege'de İzmir ve Muğla, Akdeniz'de Antalya, Hatay, Isparta, Güneydoğu Anadolu'da ise Gaziantep'te sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Yurt genelinde sıcaklar artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 7

Meteoroloji'den iki bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava geri dönüyor Meteroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara Bölgesi'nin yeniden sıcak havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.