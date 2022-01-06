Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında olay meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışla içti.
Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.
Genç kadının su sanıp içtiği sıvı sonu oldu İzmir'de pet şişe içindeki mermer cilasını su sanıp içen genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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