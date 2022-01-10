Türkiye Gazetesi

Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen bir şahıs, atış için gittiği özel poligonda kendisini kilitleyerek intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin ve yakınlarının olay yerine gelmesi üzerine, intihardan vazgeçeceği düşünülen şahsın yakınları sözleriyle duyanları hayrete düşürüp, pes dedirtti.

ÇALIŞANLARI SİLAH ZORUYLA DIŞARI ÇIKARDI

İnanılmaz olay, Adapazarı ilçesi Eski Reji olarak bilinen Bahçıvan Sokak’ta bulunan özel atış poligonunda meydana geldi. Uzman Çavuş olduğu öğrenilen D.A., atış yapmak için poligona gitti. İddiaya göre, D.A. atış yaptıktan sonra mola verdiği esnada hem nişanlısı hem de sevgilisini arayarak intihar edeceğini söyledi. Daha sonrasında atış yapılan yere giren D.A. çalışanları silah zoruyla dışarı çıkartarak kendini kilitledi.

Uzman çavuşun olay yerine gelen yakınlarının, "Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya” gibi sözleri dehşete düşürdü.

"O SIKMAZSA BEN SIKACAĞIM KAFASINA"

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken durumu anlamaya çalışan vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan biteni izledi. Konuyu öğrenerek olay yerine gelen D.A.’nın yakınlarının; “Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya. Canlı çıkmasın o sıkmazsa ben sıkacağım kafasına” sözleri ise adeta şoke etti.

Uzman çavuşun yakınları, şahsın intihardan vazgeçmesi üzerine, “Kendini öldür sen erkek değilsin” gibi sözlerle hayrete düşürmeye devam etti.

POLİS EKİPLERİNİN 2 SAATLİK ÇABASI SONUCU VAZGEÇTİ

Polis ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrasında poligondan çıkartılan D.A., polis merkezine götürüldü. D.A.’nın ekip otosuna bindirildiği esnada ise bir yakının “Kendini öldür sen erkek değilsin” diyerek tepki göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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