Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu Trakya’da Kırklareli’nin Demirköy, Kofçaz ilçeleri ve Balkanlar'a sınır köylerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Balkanlar'a sınır köyler kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetre ölçüldü.

İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın atında 6 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak, gün boyu devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yapışı başladı. İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın köyleri beyaza büründü.

4 ilde eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edilecek Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde aşırı kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.