Türkiye Gazetesi

Doğu'da yoğun kar yağışı beraberinde çığ tehlikesinide getirdi. Hakkari'de yaşanan olay Yüksekova'ya bağlı Adaklı köyünde meydana geldi. Su hattında yaşanan arıza şikayetiyle bölgeye gelen 3 kişilik ekibin üzerine tamir işlemi sırasında çığ düştü.

Hakkari'de su arızasını gidermek için bölgeye giden 3 kişilik ekibin üzerine çığ düştü.

Çığ altında kalan 3 kişi, köydeki vatandaşlar tarafından kısa sürede çıkarıldı. Çığ altında kalan 3 kişi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çığ sebebiyle düşen kar yığınlarının az olması ise büyük bir faciayı önledi.

ÜÇ DEFA ÇIĞ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aralık ayında yine Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Doski Vadisine peş peşe 3 defa çığ düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ulaşım kapandığı için yolda kalan sürücüler 2 saat beklemek zorunda kaldı. Ekiplerin 2 saatin sonunda yolu açmasıyla ulaşım tekrar devam etti.

Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine çığ düştü.

Hakkari'de mahalle yoluna çığ düştü! Ekipler uyardı Hakkari’deki bir mahalleye 3 ayrı noktadan düşen çığ, belediye ekibi tarafından temizlendi.

Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayoluna düşen çığ korkuttu. Yapılan sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.