Türkiye Gazetesi

Çorum'da alevlere teslim olan evde bulunan yaşlı kadın canından oldu. Feci olay, Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde yaşandı, Memnune Öztürk'e (90) ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde talihsiz kadının yangın esnasında evden çıkamayarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatılırken, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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