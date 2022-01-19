Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde jandarma ekipleri, Üçocak beldesinde sahipleri tarafından terk edilen ve soğuk havadan etkilenen 2 eşeği fark etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan eşeklere, bir ahıra yerleştirilerek yem verildi. Hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elazığ'da 479 kişi karda mahsur kaldı Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle karayollarında mahsur kalan 479 kişi kurtarıldı. Bu kişiler yurt, otel, dinlenme tesisi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Karda mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti Düzce’de kar sebebiyle yollar kapandı. Araçların Ankara istikametine gitmesi yasaklandı. Yolun açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarını bırakıp gitti.

Olumsuz hava şartları tatil getirdi: 32 ilde eğitime kar engeli Yarın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle; 32 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.