Türkiye Gazetesi

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyon çarpması sonucu canından oldu. M.K. idaresindeki 54 LE 478 plakalı kamyon, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Dışkapı istikametine doğru seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.D. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri kamyonun çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şoför M.K. ise gözaltına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Liseli Nefise Buruk'u yaya geçidinde kamyonet ezdi Mersin'de 16 yaşındaki Nefise Buruk'a yaya geçidinde araba çarptı. Havaya savrulup yere düşen liseli kız, hayatını kaybetti.

Kontroldan çıkan kamyon karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var Antalya’da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerleri aşıp karşı şeritteki 4 aracı biçti. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.