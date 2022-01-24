Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Leybourne’de yaşayan Mark Byatt’in (64) akvaryumda beslediği kirpi balığı, aşırı büyüyen dişinden dolayı bir şeyler yiyemiyordu.

Byatt, açlıktan ölmemesi için Goldie isimli balığını Kent şehrinde Sandhole Veterinerlik Merkezi’ne götürdü.

Merkezdeki operatörler, Goldie’nin içinde bulunduğu suya hafif anestezi katarak balığı uyuttu.

Daha sonra balığın 2,5 santim uzunluğundaki dişi testereyle yarı yarıya küçültüldü.

BİR SAATLİK OPERASYON BALIK SUDAYKEN GERÇEKLEŞTİ

Veteriner Daniel Calvo Carrasco, “Bu cins kirpi balıklarının dişleri gaga olarak bilinir ve ömürleri boyunca sürekli büyür. Sert kabuklu yiyeceklerle beslendikleri için bunların dişleri genelde kendiliğinden kısalır, ancak ev ortamında beslenirken zaman zaman bu tür durumlara rastlanabiliyor. Operasyon bir saat sürdü ve tamamen hayvan su içindeyken yapıldı. İki saat sonra evdeki akvaryumuna dönen Goldie hayatına sorunsuz şekilde devam ediyor.

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