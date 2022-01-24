Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde göçük yaşandı. Göçükte krom madeninin galerilere aktarıldığı boru hattının kontrolünü sağlayan vardiya sorumlusu mühendis Halim Kılınç (27) göçük altında kaldı.

Madende bulunan işçiler sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler maden işçilerinin yardımıyla toprak altında kalan 27 yaşındaki mühendis Halim Kılınç'ı güçlükle çıkarabildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden mühendisin cansız bedeni Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Evli ve 1 çocuk babası olan Kılınç’ın cenazesi, buradan da Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aslen Elazığlı olan Halim Kılınç’ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verilecek.

İzmir’de 45 kişinin yaralandığı maden kazası ile ilgili şirketten ilk açıklama İzmir’in Kınık ilçesinde meydana geldiği ve 45 kişinin yaralandığı olayla ilgili Polyak Eynez Üretim Madencilik AŞ şirketi tarafından ilk açıklama geldi. Şirketin yaptığı açıklamada herhangi bir patlama ve göçük yaşanmadığı kazanın basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde meydana geldiği bildirildi.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden işçisi mezarları başında anıldı Dünya Madenciler Günü dolayısıyla 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi mezarları başında dualarla anıldı.

Muğla'da krom madeninde patlama oldu, 1 işçi öldü Muğla’nın Dalaman ilçesindeki krom madeninde meydana gelen olayda dinamit patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.