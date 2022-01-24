Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de 6 gündür aranan iki çocuk annesi kadının cansız bedeni barajda bulundu. 18 Ocak salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Hayriye Ulusoy için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde yoğunlaşmıştı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve Kırıkkale Belediyesi Sualtı Kurtarma Timi tarafından yapılan aramalar, tüm yurdu etkisi altına alan karlı havaya rağmen hız kesmeden devam etti.



CESEDİ BARAJDAN ÇIKTI

Dalgıçlar tarafından suyun içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde genç kadının cansız bedeni, montunun bulunduğu alandan 400 metre uzaklıkta bulundu. Ulusoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kayıplara karışan kadının son mesajı ortaya çıktı Kırıkkale'de annesine "çocuklarıma bakarsın" mesajı attıktan sonra kayıplara karışan güvenlik görevlisi genç kadın her yerde aranıyor.

24 saattir kayıptı: Acı haber geldi Kocaeli'de kendisinden 24 saattir haber alınamayan adamın cansız bedeni, evinde bulundu.