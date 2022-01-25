Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Muammer Başarır (64) ve ortağı Fatih Toker, Çinli iş adamları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile birlikte mermer ocağı işletmek amacıyla 6 milyon dolar yatırım bedelli Laite Türk Maden adlı bir şirket kurdu.

Şirketin kurulmasından sonra 2 Çinli iş adamı Türk ortaklarını dolandırarak kayıplara karıştı. Faizlerle birlikte 10 milyon dolar dolandırılan iş adamı, bütün mal varlığını ve intihar eden evladını kaybederken dolandırıcıların bulunup cezalarını çekmesini istedi.

Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faaliyete geçiren firma, Çin'in Ankara Büyükelçiliği’nde görevli dönemin müsteşarlarından Guo Chuanwei’nin de katıldığı törenle firmanın açılışını yaptı. Firma, açılışın ardından mermerleri çıkartmaya başladı.

ÇİN'E GİDECEKLERDİ KAYIPLARA KARIŞTILAR

2 Türk ortak Başarır ve Toker'in iddiasına göre 6 milyon dolarlık yatırım bedelinin kendi paylarına düşen kısmını ödedi ancak Çinli ortakları kendi paylarını ödemedi. 2 yıl sonra yani 2009 yılında Çinli iş adamları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun, evrak ve gümrük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin’e gidip geleceklerini söyleyip gittiler. Çinli iş adamları gittikten sonra bir daha haber alınamadı.

Çinli ortakların ortadan kaybolması ile birlikte borçlar birikmeye başladı. 2 Türk ortak kendi ceplerinden vererek borçları kapatmaya çalıştı ancak Çinli ortaklarına ne yapsalarda ulaşamadılar. Mermerlerin sözleşme gereği sadece Çin’e satışı yapılabilecek olması her geçen gün borçları arttırmaya başladı.

2 Türk ortak Başarır ve Toker, Çin'e gideceklerini söyleyip gelmeyen iş ortakları için dava açtı. Ardından Muammer Başarır, Çin'e giderek Zhigian Lin ve Zhongkai Sun’ı aramaya başladı. Çinli ortaklarını bulan Başarır, ‘Buradaki işlerimizi halledip, geleceğiz. Burada da zor durumdayız’ cevabının ardından Türkiye’ye döndü.

ŞİRKETİNİ SATTIĞI OĞLU İNTİHAR ETTİ

Başarır, her geçen gün artan borçlar nedeniyle oğlu Serdal Başarır’a (29) ait hazır beton şirketini satıp borçlarını kapatmaya çalıştı.

Dolar bazlı borçların her geçen gün artması sonucu Muammer Başarır birçok mal varlığını da kaybedince oğlu Serdal Başarır dayanamayıp 2018 yılında bunalıma girerek intihar etti.

'ÇİNLİLER GİTTİ, BORÇLAR BANA KALDI'

Mal varlıklarını ve oğlunu kaybeden Muammer Başarır, “20 sene boyunca yurt dışında çalıştım ve Adana’ya geldim. Burada da Çinliler ile anlaştık. Mermer ocağını açtık, mermerleri çıkarttık ve hepsi Çin’e gidecekti. Bunlar 1 ay Çin’e gittiler ve geri gelmediler. Gelmeyince de borçlar bana kaldı. Bende oğlumun adına olan şirketi sattım borçların birazını ödedim. Yatırım 6 milyon dolar ama benim bir sürü masrafım oldu. Açılışa Çinli müsteşar geldi, bana kartını da verdi. Hatta o kişilerin çok iyi insanlar olduklarını söyledi ama beni dolandırdılar” dedi.

Çinli ortaklarından haber alamayan Başarır, Çin'in Ankara Büyükelçiliği’ne mail atarak iki Çinli tarafından dolandırıldığını belirtti. Çin Büyükelçiliği ise kişi ve firmanın olmadığını söyledi.

ÇİNLİ ORTAKLAR PARA TEKLİFİ ETTİ

Başarır, Çin’e gittiğinde ortaklarının kendisine 1 milyon dolar para teklif ettiğini söyledi ve “Çin’e gittiğimde bana 1 milyon dolar verelim, davadan vazgeç dediler. Bende vazgeçmem, borç 1 milyon dolar değil dedim. Bunlar yüzünden benim oğlum da intihar etti. Bütün paralarımız gitti. Bütün sebebi bu. Ben kimseden para istemiyorum ama bu adamların bulunup cezalarını çekmesini istiyorum. Çin’den gelip bizi burada dolandırdılar” şeklinde konuştu.

'BORÇLARDAN DOLAYI DEVLET EL KOYDU'

Çinli ortakların ortadan kaybolması ile birlikte mevcut borçların faiz nedeniyle 10 milyon dolar olduğunu söyleyen iş insanı Başarır, ortağınında kendi gibi mağdur olduğunu belirterek "Benim zararım 10 milyon dolar ama bana 1 milyon dolar teklif ediyorlar. Maden ocağı şuanda öyle duruyor. Çünkü sözleşmemiz gereği çıkan madenin yüzde 100’ü Çin’e gidecekti. Onun için satamıyoruz da işletemiyoruz da. Şuanda devlette el koydu zaten borçlardan dolayı. Geçenlerde 25 dönüm arazi satıp yine borç ödedim” ifadelerini kullandı.

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