Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sinop’ta kar nedeniyle kapanan köy yollarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına bölgeyi temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri yetişiyor.

Aralıklı olarak açılan bölgelere yem bırakan ekipler, “onları korumak bizim görevimiz” diye insanlığa hatırlatmada bulunuyor.

CAN DOSTLARIMIZI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ

Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, konuyla ilgili özverili ve hassas davrandıklarını dile getirerek, “Görevimiz kar yağışında kapanan köy yollarını ulaşıma açmakla bitmez. Can dostlarımızı korumakla da mükellefiz. Onlar bu dünyada bizlere emanettir. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını unutmayalım” dedi.

Kayseri'deki depremi önceden sezen hayvanların tepkileri şaşırttı Kayseri'de dün yaşanan deprem öncesinde hayvanların depremi hissederek verdiği tepkiler kameralara yansıdı.

İstanbul'daki hayvan bakımevlerinin kapasitesi 17 bine ulaştı Türkiye'nin en büyük metropolünde, 39 bakımevi-rehabilitasyon merkezi ve 4 klinikte, toplam 213 veteriner, 53 veteriner teknikeri ile 459 yardımcı personel sokak hayvanlarına hizmet ediyor - Hayvanlara ayrılan bütçe açısından Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Bağcılar, Avcılar ve Pendik'in ilk sıralarda yer aldığı kentte, 14 bin 118 köpek, 2 bin 572 kedi geçici veya kalıcı olarak barınıyor