Türkiye Gazetesi

Annesi ölen bir kuzuyu başka bir koyunun kabullenmesi oldukça zor ve zaman alan bir durumdur. Bunun için hayvancılıkla uğraşanlar çok farklı yöntemlere başvurabiliyor. Bu yöntemlerden biride kuzunun kokusunun değiştirilmesidir. Sosyal medyadan bir videoda da bunun en iyi örneği görüldü.

BAĞ KURMAK İÇİN YAPTI

Yavrusu ölen koyun ile annesi ölen kuzu arasında bağ kurmak isteyen bir sürü sahibi, ölen kuzudan kestiği bir deri parçasını annesi ölen kuzunun üzerine bağladı. Aynı zamanda sürü sahibi, yavrusu ölen koyunu yere yatırıp kabullenmesini istedikleri kuzuyu üzerine sürttü.

ÖNCE TEPKİ ALDI SONRA TAKDİR TOPLADI

O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, tepkiler üst üste geldi. Ancak yapılan işlemin ardından yavrusu ölen koyununun kuzuyu sahiplendiği fark edildi. Oluşan görüntü sonrası süre sahibine teşekkür ettiler.