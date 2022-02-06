Türkiye Gazetesi

Obezite günümüzde en önemli hastalıklardan biri haline geldi. Fazla kilolar nedeniyle kişi hem sosyal hayatını yaşayamazken hem de psikolojik anlamda kötü hissediyor. Fazla kilolarıyla mücadele edenlerden biri de Elazığ'da yaşayan üç çocuk babası Suat Yıldız. Uzun yıllar boyunca kilo problemi yaşadı ve şeker, tansiyon ve karaciğer yağlanması gibi birçok rahatsızlığı vardı kilodan kaynaklı. Yıldız 10 ay önce tam olarak 150 kiloya ulaştı. Hal böyle olunca çareyi diyetisyene gitmekte buldu.

Hatsaneye gittiğinde tüp mide ameliyatı önerilen ama bu ameliyatı kabul etmeyen Yıldız, diyet ve fiziksel aktiviteler ile kilo vermeye karar verdi. Diyetisyen gözetiminde tedaviye başlayan Yıldız, 52 yaşında 46 kilo vererek bacak bacak üstüne atma hayalini gerçekleştirdi.

'BU KİLOLARI AMELİYATLA VEREBİLİRSİN'

Öncesinde 150 kilo olduğunu belirten Yıldız, yolda yürürken, yürürken zorlandığını dile getirerek "Çocuklarım üzülüyordu, ‘baba bu kiloları ver’ diyordu. Hakikaten kiloları vermek için bir inanç ve irade lazımdı. Diyetisyene geldim ve orada oturan iki kadın ‘sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla olur’ dediler ama ben ameliyat olmayacağımı söyledim. Hocamın hazırladığı liste doğrultusunda hareket ettim. Birinci hafta 3 kilogram, ikinci hafta 3 kilogram ve kilo vermeye 6 kilogram ile başladım. Halen kilo vermeye devam ediyorum. 150 kilogramdan 104’e düştüm. Mutluyum ve huzurluyum. 150 kilogram olduğum zamanlar sağlık problemlerim vardı. Şimdi bütün bu sağlık problemlerimden kurtuldum” dedi.



Elazığ'da yaşayan Suat Yıldız, fazla kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlanınca kilo vermeye karar verdi. Doktorun ' ameliyatsız veremezsin' dediği kilolardan doğal yollardan kurtularak 10 ayda 49 kilogram verdi.

'NEREYE GİTSEM ARABAYLA GİDİYORDUM, ŞİMDİ 10 METRE YÜRÜRÜM'

En büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Yıldız, “Bacak bacak üstüne atamıyordum, ayaklarımı üst üste atmak mümkün değildi. Ama şimdi atabiliyorum ve takım elbise giyiyorum. Sağlık yönünden olarak karaciğer, kolesterol problemlerim vardı, onların hepsi bitti. Benden kilomu alanın kölesi olurum diyordum. Beyza hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Sanki Türkiye değil, dünya benim. Yol yürüyemiyordum nefes alamıyordum. 100 metre yere bile gitsem arabaya biniyordum ama şimdi 10 kilometre yürürüm” diye konuştu.

'ÖLÜMCÜL ŞİŞMANLIK SINIFINDAYDI'

Yıldız’ın durumu hakkında konuşan Diyetisyen Beyza Güner, hastasına ilk etapta tüp mide ameliyatını önerdiğini belirtti ve Yıldız'ın kendisine ilk geldiği zaman beden kitle indeksi morbid obezite (ölümcül şişmanlık) sınıfına girdiğini söyledi.

Güner, "Kendisine tüp mide ameliyatı olmasını önerdim. Ancak kendisi diyetle başarabileceğini söyledi ve gerçekten bizi şaşırtmadı. Bu süreçte detaylı ve dengeli beslenmeyi sağlıklı besin seçimini yapmayı öğrendik. Hareketin, suyun hayatımızdaki önemini öğrendik. Diyete ilk başladığımız dönemde şeker, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıkları vardı. Daha sonra kullandığı ilaçlara son verdik. Karaciğer yağlanması sıfırlandı, kan değerleri normal seviyeye ulaştı. Suat Bey 52 yaşında olmasına rağmen diyetine uyumu sabrı, azmi ve istikrarı sonucunda gerçekten büyük bir başarı elde etti kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Araştırmalarla kanıtlandı: Aşırı kilo beyne de zarar Şişmanlığın kalp hastalıkları, hipertansiyon ve şeker hastalığıyla irtibatlı olduğu biliniyor. Kanada’da yapılan araştırmada şişmanlığın idrak üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu ortaya çıktı.

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