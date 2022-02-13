Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını bitirdi. Klasik hale gelen güllerde raflarda yerini alırken Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir çiçekçi dükkanı yaptığı ilginç kampanyayla adından söz ettirdi. Üniversite yıllarında maddi imkansızlıklardan dolayı sevdiğine hediye alamayan çiçekçi Tansel Bahat ‘Askıda Çiçek’ kampanyası başlattı. İçinde birçok çiçek olan sepetten isteyenler ücretsiz bir şekilde çiçek alabilecek. Yaptığı güzel jestle sevgililerin mutluluklarına ortak olan çiçekçi Bahat, takdir topladı.

“ÜNİVERSİTE OKURKEN KIZ ARKDAŞIMA HEDİYE ALAMAMIŞTIM”

Askıda Çiçek kampanyası ile ilgili bilgi veren Tansel Bahat, “Sevgililer Günü'ne özel olarak bir güzellik yapalım dedik ve ‘Askıda Çiçek’ kampanya başlattık. Kız arkadaşına veya sevdiğine çiçek almak isteyen, parası da olmayan bu sepetten alıp sevdiğine çiçek alıp verebilir. Üniversitenin karşısındayız ve insan sirkülasyonu ve öğrencilerinin yoğun olduğu bir bölge. Bazı öğrencilerimizin durumları iyi olmayabilir. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın, kimseyi küçümsemek istemiyoruz. Özellikle öğrenciler de sevdiklerine buradan bir şey alıp hediye etsinler diye bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyayı yapmamızın sebebi, üniversitede okurken kız arkadaşıma bir hediye alamamıştım ve çok üzülmüştüm. O yüzden başlattığımız bu kampanya hayırlı olur” dedi.

“SEVGİLİSİNE HEDİYE ALAMAYANLAR İÇİN GÜZEL BİR KAMPANYA”

Yoldan geçerken yazıyı fark ettiğini dile getiren vatandaşlardan Mertcan Marata, “Geçerken yazı gözüme ilişti. Askıda ekmek, sonra askıda kıyafet gördüm ama çiçeği ilk defa gördüm. Güzel bir jest. Sevgilisine hediye almak isteyip de alamayanlar için güzel bir kampanya. Ben de bir gül aldım” diye konuştu. Sepetten sevdiğine gül alan bir vatandaş, “Güzel bir kampanya. Daha öncesinde böyle bir şey görmemiştik. Sağ olsun, esnaf kardeşimiz böyle güzel bir kampanya yapmış. İnanın ki ihtiyacı olan birçok insan vardır. Teşekkür ve tebrik ederiz” şeklide konuştu. bahat’ın komşusu esnaf Emin Aykılıç ise kampanyayı beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Sevgililer Günü alışveriş beklentisi 30 milyar lira 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Bu yıl e-Ticaret’te Türkiye geneli ciro beklentisi 30 milyar TL.