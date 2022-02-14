Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Hacer Evlice (58), 25 Ocak'ta evinde boğazı kesilmiş hâlde bulundu. Olayın ardından kadının oğlu A.E. (35) ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı. Ancak polis ekipleri, yaklaşık 470 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını seyrederek gerçek suçluları buldu.

Kadını, öldüren kişilerin oğlunun arkadaşları Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler "Su isteme bahanesiyle eve girdik. Maket bıçağıyla kadının boğazını kestik. Evde bulunan 15 bin TL ile bir adet çeyrek altını alıp kaçtık. Kumar borcumuz vardı. Tefeciden para almıştık. Bunun için yaptık" dedi.

Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti işleyen Fatih A. ile gözcülük yapan Emre K. tutuklandı. Olay anında bulunmayan ancak soygunun planlanmasında yer alan Muhammed Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.E. ile B.E'nin tahliye edilmesi bekleniyor.