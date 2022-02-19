Türkiye Gazetesi

Astım, soğuk algınlığı, nezle ve mide ve bağırsak gibi birçok hastalığa faydasının olduğunu bilinen kurutulmuş Maraş hurması yoğun ilgi görüyor.

KİLOSU 80 TL'DEN SATILIYOR

Kurutulduğu zaman besin değerini kaybetmediğini söyleyen 47 yıldır tarihi kapalı çarşıda aktarcılık yapan Hulusi Görgel (62), "Maraş hurması oldukça lezzetli ve aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı. Kurutulduğu zaman asla besin değerini kaybetmez. Maraş hurması içindeki lif oranı sayesinde bağırsak ve mide sağlığına iyi gelir. Vücut direncini arttırır. Açlık seviyesini dengeler. Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz Maraş hurmasının kilosunu 80 TL'den satışa sunuyorum" dedi.

Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği açıklandı İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığına iyi gelecek türlü meyve, sebze, bitkiler bulundu. Son olarak Japon bilim insanlarının açıklaması ile kış ayının da vazgeçilmezi Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği ve şiddetli semptomlar gösterme riskini azalttığı görüldü.

Ramazanda hurmanın porsiyonsuz tüketimi, kan şekerinde dalgalanmalara yol açabilir Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor, çinko, ve bakır gibi mineraller ve B, A, C, D, K vitaminleriyle tam antioksidan deposu olduğunu belirterek, "Ancak sağlıklı bireyler günde üç taneyi geçmemeli. Diyabet hastaları ise ani şeker dalgalanmalarına karşı hurmayı süt ve yoğurtla tüketmeli." ifadelerini kullandı.

Susuzluğunuzu hurma ile giderin İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fevzi Özgönül, oruçluyken susuzluk çekmemek için iftarla sahur arasında tüketilmesi gereken yiyecekleri şöyle anlattı: