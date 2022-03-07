Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'ın hayati tehlikesi sürüyor. Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.

"KAFATASINI AÇTILAR"

Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar "Arkadan gelen kamyon kızıma çarpıyor. Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim. İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi" şeklinde konuştu.

72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Murat Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek "Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar" ifadelerini kullandı.

Kızının ameliyattan çıktığını ifade eden Pınar "Ameliyatta kızımın bacağı kesildi, durumu kritik. Ameliyattan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söylediler" dedi.

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