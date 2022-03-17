Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Honaz ilçesi Sapaca Mahallesi’nde, 2018 yılında trafik kazası geçiren Celal Mert Abacı (22), sağ bacağını diz üstünden kaybetti. Bacağını kaybettiğinde 18 yaşında olan Celal Mert Abacı, takılan diz üstü protez sayesinde ayağa kalktı. Yeni bir hayata başlayan ve zorluklar içerisinde tutunmaya çalışan Abacı, kazaya neden olan karşı taraftan şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme iki defa Abacı’yı haksız bulurken, son başvurduğu 3’üncü itirazında davayı kazandı.

18 YAŞINDA BACAĞINI KAYBETTİ

Mahkemeyi kazanan 22 yaşındaki Abacı, eski tip protezini gittiği medikal firmasının önerisiyle modern bir protez bacakla değiştirip, Ampute Futbol Takımı'nda da forma giymeye başladı. Abacı, sigorta tarafından ‘evrakların işlemde’ gerekçesiyle beklediği parayı alamadı. Ödemesi ertelenen Abacı’ya medikal firması tarafından haciz gönderildi. Celal Mert Abacı, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

TEKRAR DAVA AÇTI KAZANDI

“Trafik kazası geçirdim 2018 yılında, diz üstü olarak kestiler. Ardından medikalden protez gittik aldık. Protezi aldıktan sonra bir yıllık anlaşma yapmıştık ödemesiyle ilgili olarak. Bunu biz ödeyemedik ve mahkemeye başvurmuştum. Davada ben haklı olduğum halde ilk onları haklı göstermişti. Ondan sonra benim mağduriyetim anlaşılınca davayı tekrar çevirdik ve haklı oldum, mahkeme bitti.

PARASINI ALAMADIĞI İÇİN İCRALIK OLDU

Şu anda sigorta şirketi tarafından paramı alamıyorum. Bu yüzden de medikale borcumu ödeyemiyorum. Ödeyemediğimiz için de medikal tarafından icra takibi başlattılar. Ampute futbol oynamaya daha yeni başladım. Önceden futbol oynuyordum. Ayağımı kaybettikten sonra medikalde bir abinin tavsiyesiyle başladım. Şu anda 1 yıldır oynuyorum.”

Yaralı flamingo protez ayakla hayata döndü Manisa Salihli’de yaralı hâlde bulunan flamingo, protez bacakla hayata tutundu.