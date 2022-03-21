Türkiye Gazetesi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar ile son zamanlarda sık sık gündemi meşgul ediyor. Siyasete dönüş yapan Sarıgül, yine TikTok'ta paylaştığı bir video ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

"NUSRET 'BANA YARDIMCI OL' DEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Şişli Belediye Başkanı olduğu döneme dair bir anısını anlatan ve bunu sosyal medyada paylaşan Sarıgül, açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yanıma geldi, 'Ben senin hemşerinim, bana yardımcı ol. Benim bir kasap dükkanım var gel bir yemek ye' dedi. Gittim. Sonra oraya gazetecileri çağırdım, Ferit Şahenk’i aldım götürdüm. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte."

"ACUN'UN YOLUNU AÇTIM"

Nusret hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulan Sarıgül, bu sefer de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan bahsetti. Sarıgül, "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray-Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ACUN'A ÇEVRİLDİ

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

Bıçak kemiğe dayandı! Acun Ilıcalı sosyal medyadan gelen tepkilerle şokta Acun Ilıcalı'nın büyük beklentilerle satın alıp yatırım yaptığı Hull City, Bir türlü beklenileni veremedi. Öyle ki gidişata oldukça sinirlenen taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Şota Arveladze'yi eleştri oklarının hedefine yerleştirildi.

Acun Ilıcalı o anı paylaştı, slogana gönderme yaptı: Topun bir hayali vardı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, kötü gidişata son vererek deplasmanda Coventry City'i 2-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran pozisyon karşılaşmanın 84'üncü dakikasında gelirken, Ilıcalı bu pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu.