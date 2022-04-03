Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Turan ve Himail Durmuş çifti üç çocuğuyla birlikte sahur yapmak için masaya oturdu. Sahur yaptıktan sonra sabah uyanan aile oğulları Muhammed Durmuş’un hareket etmediğini fark etti. Yatağında hareketsiz yatan Muhammed’i gören aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrolünde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş’un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçirdiği statta bugün yine maça çıktı. Eriksen ölümden döndüğü statta topu ağlarla buluşturdu.