Türkiye Gazetesi

Ümraniye Barlas sokakta geri dönüşüm deposunda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi Dumanları gören çevre sakinleri ekiplere haber verdi. İddiaya göre yangın depodaki elektrik trafosundan çıktı. Elektrik trafosundan çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Çok zaman geçmeden depoda bulunan tüm geri dönüşüm malzemelerine sirayet ederek yangın büyüdü.

CAN KAYBI YOK

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre itfaiyelerden yardım istendi. Yangın saatler sonra uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma işlemleri yapıldı. Olay yerine gelen polisler yangın hakkında soruşturma başlattı. Yangın çıktığı sırada bölgede bulunan Oğuz Aydın, "Büyük ihtimal elektrik trafosundan çıktı. Daha önce de elektrik trafosundan çıkmıştı. Can kaybı yok sadece maddi zarar var. Çok şükür can kaybı yok. Çok şükür itfaiye ekipleri zamanında müdahale yaptı şu an kontrol altında" dedi.

Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı, büyümeden söndürüldü Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri bir günde 6 farklı noktada çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.