Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi ve onu saklamaya çalışan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla dün Karasu ilçesinde saklandığı evin civarında yakalanan Ç.G. ile kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyet binasından geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan zanlılar, adliyeye götürüldü.

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Katil zanlısının, ilk ifadesinde, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve kardeşi ile görüşmesi esnasında kendisine edilen hakaret sonrasında sinirlendiğini, o anki şokun etkisi ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sakarya'da tapu meselesi yüzünden aile katliamı yapan cinayet şüphelisi ilk ifadesinde olayı bir anlık sinirle yaptığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan'da tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yan yana olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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