Türkiye Gazetesi

Erzurum, Nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmininde bulunmuştu. Erzurum’da iftar saati ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başlarken, kent beyaza büründü. Kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşayan gençler halay çekerek eğlenirken, trafik de aksamalar yaşandı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölge genelinde devam eden kar yağışının etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğunlukla devam edeceği belirtildi. Meteorolojik uyarıda, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

Erzurum'da yoğun kar kazaya neden oldu, araçlar yolda kaldı Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi.

Bayburt-Erzurum yoluna çığ düştü, ulaşım kapandı Kar ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünü etkisine aldı, hayat bir çok noktada durma noktasına geldi. Bayburt-Erzurum yoluna düşen çığ yüzünden ulaşımlar aksadı.