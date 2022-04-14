Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Topağaç Mahallesi'nde tek başına yaşayan Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Akar'ın yüzüstü hareketsiz yattığını ve vücudunda bıçak darbeleri olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Akar'ın cesedi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

CESEDİN YANINDA 'SAPIKTI' NOTU BULUNDU

Evde, "Sapıktı Allah taksiratını affetsin" yazılı not bulundu. Jandarma ekipleri başlattıkları çalışma sonucu Akar'ı öldüren kişinin A.D. (31) olduğunu tespit etti. Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince İstanbul'da kendisine yardım eden B.S ile otelde yakalandı. Şüphelinin üzerinde suç aleti bıçak da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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