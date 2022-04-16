Tekirdağ'da yoldan geçen vatandaşlar dereyi görünce tüyler ürperten manzarayla karşılaştı. Çünkü dere kıpkırmızı akıyordu. Vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi ve bölgeye ekipler gelerek dereyi inceledi.
İlçeden denize dökülen dere yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı. Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde bulunan Kamara Deresi kırmızı aktı ve dereyi görenler korktu.
İNCELEME İÇİN NUMUNE ALINDI
Ekiplerin dereden incelenmek üzere numune alındığı ve kirliliğin nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı öğrenildi.
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