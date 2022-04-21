Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler uygulamalarından olan TikTok platformu üzerinden 22 Mart 2022 tarihinde kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs, hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

Kaçırılan kadın TikTok’tan öğrendiği gizli el işaretiyle kurtuldu ABD'de eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılan bir kadın, benzin istasyonunda TikTok'tan gördüğü aile içi tacizi ifade eden işareti yaparak yardım istedi. Durumu anlayan istasyon çalışanlarının polise haber vermesi ile adam yakalanırken kadın da özgürlüğüne kavuştu.