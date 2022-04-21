Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan saat 06.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldığı gibi harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 16.40 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen de böylelikle kurtarılmış oldu.

KURTARILAN 81 GÖÇMEN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 01.00 sıralarında bu defa Foça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan toplam 81 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı Muğla'nın Milas ilçesinde Afganistan, Bangladeş, Suriye ve Irak uyruklu 97 düzensiz göçmen dere yatağında yakalandı.

Yunanistan’ın Türk kara sularına geri ittiği 53 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.