Türkiye Gazetesi

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşanan feci olayda husumetli oldukları eski damadı kovaladıktan sonra okul bahçesinde bıçaklayarak katleden kayınpeder ile kayınbirader yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Gerede ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra aralarında husumet başlayan eski damat K.Ö. (22) ile kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. sokak üzerinde karşılaştı.

CANINI KURTARMAK İÇİN SIĞINDIĞI OKULDA ÖLDÜRÜLDÜ

C.D. ve F.D.’nin ellerinde bıçak olduğunu gören K.Ö. kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi’nin bahçesine girdi. K.Ö.’yü okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan K.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya karışan F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kavgada hafif şekilde yaralanan C.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin gözetimi altında Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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