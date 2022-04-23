Türkiye Gazetesi

Erzurum'da balkondan düşen çocuğu kurtarmak için ani bir hamleyle koşan ve çocuğu uzattığı dizi sayesiyle kurtaran 3 çocuk babası Ahmet Ceylan bacağından sakatlandı ancak bu hareketi alkış topladı. Balkondan düşen çocuğun ise belinde ve ayağının kırık olduğu öğrenildi.

Bir şirkette satış temsilciliği yapan Ceylan, akşam saatlerinde iş yerinin karşısındaki kalabalığı farketti. Binanın 6. katındaki balkondan sarkan küçük kız çocuğunu gören Ceylan, elindeki eşyayı bırakıp hemen binanın önüne koştu. Tam o sırada yere düşen minik Alpsoy'u ani hamleyle tutmaya çalıştı.

'KAHRAMAN BABA'

Alpsoy'un başının yere isabet etmesini engelleyen ve bu müdahale sırasında ayağı kırılan "kahraman baba", bu hamlesiyle minik çocuğun hayatta kalmasını sağladı.

KÜÇÜK KIZ YOĞUN BAKIMDA

Olay sonrası Ceylan ile Alpsoy, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ceylan, Alpsoy'un ailesiyle hastanede görüştüğünü belirterek kalçası ve ayağında kırıklar oluşan küçük kızın hastanede şimdilik uyutulduğunu aktardı.

Mahalle sakinleri ise büyük fedakarlık yaparak 5 yaşındaki küçük kızı kurtaran 3 çocuk babası Ahmet Ceylan'a teşekkür etti.

'AYAĞIMLA KAFASINI KORUMAYA ÇALIŞTIM'

Ahmet Ceylan, yaptığı açıklamada, iş yerinin karşısında bulunan binanın 6. katındaki balkondan bir çocuğun sarktığını gördüğünü söyledi. Daha sonra hemen binaya doğru koştuğunu anlatan Ceylan, "Balkondaki asılı çocuk 'anne anne' diye bağırınca hemen elimdekileri bırakıp binaya doğru fırladım, o anda çocuk tek elini bırakmıştı. Sonra bahçe duvarında atlayıp çocuğu tutmaya çalıştım.

Aşağıya düşerken o ağırlıkla tamamen tutamadım ama ayağımla kafasının yere isabet etmemesini sağladım. Çünkü kafasında kan filan yoktu." dedi.

'KIZIMIZ YAŞAYACAK'

Alpsoy'un yaşayacağına inandığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"Elimizden geleni yaptık, Allah izniyle kızımız yaşayacak. Kollarımı açıp kızı tutmaya çalıştım ama çok hızlı ve şiddetli üstten aşağıya doğru geliyordu. Kollarım boşa çıkınca ayağımla tutmaya çalıştım, kafasını beton zemine değmekten kurtarmak istedim. Kafasını yere vurmadı ama belden aşağısını vurdu. Ayağımın üstüne de düşünce dizimde kırıklar oluştu. Olay anında yaklaşık 20-30 kişi vardı.

Sanki Allah bana 'Oraya koş' dedi, ben de koştum ve kurtardım. Önemli olan kızımızın hayatta kalması. Çabamız küçük kızın kurtulmasına vesile olduysa ve hayatta kalacaksa ne mutlu bize."

Erzurum’da deprem meydana geldi! Erzurum’un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.

Erzurum’da gizemli doğa olayı: Görenler mest oldu Erzurum’da güneşin etrafında oluşan ve gökkuşağına benzer bir halka oluştu. O anları görenler hayrete düştü.

Erzurum’da taksici aracını bağlamak isteyen polisi metrelerce sürükledi Erzurum’da hacizli aracıyla polise yakalanan taksici evrakları araçtan alma bahanesiyle kaçmaya çalıştı. Polis memuru aracın emniyet kemerine tutunarak şahsı durdurmak istedi. Kaçan şahsı polis memuru 15 metre boyunca yerde sürükledi.