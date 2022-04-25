Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde arkadaşlarıyla uçurtma uçururken sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan 8 yaşındaki Burak Şekerci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

BAĞRIŞ SESLERİNİ DUYAN ÇOBAN YARDIMA KOŞTU

Küçük çocuğun bağırma seslerini duyan çoban, Burak Şekerci’yi köpeklerden kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.