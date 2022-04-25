Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda kamyon ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü İ.P. ile 10 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ata Yahşi korkunç kazada hayatını kaybetti, bu detay kahretti! Manisa'daki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ata Yahşi'nin milli atlet olduğu ve Mersin'de düzenlenen "2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası" müsabakalarından İzmir'e döndüğü öğrenildi.

5 çocuğun öldüğü kazada sorumlu 'çam ağacı' oldu aileler isyan etti Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu 2’si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuklu sanıklar ve avukatları olayda çam ağacını sorumlu tutunca aileler duruma adeta isyan etti.