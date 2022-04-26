Türkiye Gazetesi

Antalya'da yoldan geçen vatandaşlar palmiye ağaçlarına baktıkları esnada korkunç manzarayla karşılaştılar. Ağaçları budamak için ağaca çıkan adam hayatını kaybetti ve cansız bedeni çıktığı Palmiye ağacında asılı kaldı. Ağaçtaki ölen adamı görenler durumu hemen polise bildirdi ve 112 Acil servisini aradı.

YARDIM ETMEK İSTEDİLER AMA ULAŞAMADILAR

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı.Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı.

Antalya'da bir adam budamak için çıktığı palmiye ağacında aniden rahatsızlandı. Yoldan geçenler adama yardım etmek istedi ancak edemyince ekipelri aradılar. Olay yerine gelen ekipler adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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