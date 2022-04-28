Türkiye Gazetesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi Aziz Duran Parkı'nda yaklaşık 20 bin kişiyi iftar verdi. Kurulan 5 bin masa, yollara uzandı. Yemekte çorba, kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Orhan Cami imam hatibi Alaattin Beşel dua etti. Yemekten sonra, kurulan sahnede ilahiler ve kasideler okundu.

"SAKARYASPOR ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinde bir arada olabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, Ramazanın sonunda Sakaryaspor'un şampiyonluğuyla çifte bayram yaşayacaklarını ifade etti.

"BU ŞEHİRDE 7'DEN 70'E HERKES SAKARYASPORLUDUR"

"Bu şehirde Sakaryaspor sevdası daha küçükken başlar. Bizimle birlikte büyüyüp olgunlaşır. Bu şehirde 7'den 70'e herkes bu takıma sevdalıdır" diyen Başkan Yüce "Yıllardır yaşadığımız talihsizlikleri el ele vererek çözdük. Sakarya olarak takımımıza sahip çıktık ve kimseye muhtaç etmedik. Gerekli olan ihtiyaçları birer birer karşıladık ve çok şükür şampiyon olduk. Takımımızı ve hemşerilerimizi kutlarım" dedi.

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