Türkiye Gazetesi

Burdur'un Bucak ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Isparta-Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınında Berat Abut (26) idaresindeki motosiklet, Gülüzar Karapınar'ın (28) kullandığı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Abut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arkasında oturan Ümmühan Nur Soycan (23) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Şehri Karapınar (54) tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Furkan Andıç sette kaza geçirmişti: Ameliyat sonrası hasta yatağından ilk poz geldi Furkan Andıç, rol aldığı dizi Kara Tahta’nın çekimlerinde kaza geçirdi. Sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtılan oyuncu apar topar ameliyata alındı. Operasyonu başarılı geçen Andıç’ın hastanedeki fotoğrafları paylaşıldı.