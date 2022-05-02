Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta otomobil devrildi, 8 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı. Ünal Babayiğit (40) idaresindeki 34 DH 3466 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde refüje devrildi.

KAZA BİR AİLEYİ PARÇALADI

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sonay (36) ve 8 yaşındaki kızları Rabia Babayiğit yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEDE ÖLDÜ

Durumu ağır olan küçük kız kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Kayseri'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Bingöl'de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Bingöl'de gece yarısı kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.